বর্তমানে ভারতের বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: জিটিওকে প্রধান উপদেষ্টা

বর্তমানে ভারতের বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: জিটিওকে প্রধান উপদেষ্টা
বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে কোনো হিন্দু-বিরোধী সহিংসতা নেই। বর্তমানে ভারতের একটি বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে সংবাদমাধ্যম জিটিওর সাংবাদিক মেহদি হাসানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়।
গত বছর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়েন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন।
এ বিষয়ে জিটিওকে ড. ইউনূস বলেন, আমি বিস্মিত হয়েছিলাম- যখন জনগণ আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা মেনে নিয়েছিলাম। তখন উচ্ছ্বসিত আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বলেছিলাম- আপনারা যদি এত ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলাবো।
সাক্ষাৎকারে জাতীয় নির্বাচন বিলম্বের যৌক্তিকতা, রোহিঙ্গা সংকট এবং আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।
সূত্র: বাসস
কেএসআর/