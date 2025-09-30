জাতিসংঘ মহাসচিব ও ইউএনএইচসিআর প্রধানের সঙ্গে ড. ইউনূসের বৈঠক
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময়) জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ওই বৈঠক হয়।
একই দিন নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের (ইউএনএইচসিআর) প্রধান ফিলিপ্পো গ্রান্দিরও এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ইউএনএইচসিআর-এর প্রধান ফিলিপ্পো গ্রান্দি/ ছবি: সংগৃহীত
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
