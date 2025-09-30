  2. জাতীয়

দূষিত বায়ুর শীর্ষ শহর লাহোর, ঢাকা দ্বিতীয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকার বায়ুর মান আজ খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে/ফাইল ছবি

বিশ্বে দূষিত বায়ুর তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে পাকিস্তানের লাহোর। অন্যদিকে, রাজধানী ঢাকা রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটের দিকে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।

বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা লাহোরের দূষণ স্কোর ২১৪। অর্থাৎ, সেখানকার বায়ু খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। এই শহরের দূষণ স্কোর ১৬০। অর্থাৎ, এখানকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তানেরই আরেক শহর করাচি। এই শহরটির দূষণ স্কোর ১৫৭। অর্থাৎ সেখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

