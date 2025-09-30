  2. জাতীয়

সাবেক এমপি আলী আজম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাবেক এমপি আলী আজম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক
সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল/ফাইল ছবি

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে ভোলা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল এবং তার স্ত্রী জাহানারা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে মামলা অনুমোদনের বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান কমিশনের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়েছে, সাবেক এমপি আলী আজম মুকুল জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ২ কোটি ৯২ লাখ টাকার সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখলে রেখেছেন। এছাড়া তিনি নিজ ও প্রতিষ্ঠানের নামে পাঁচটি ব্যাংকের ৩৭টি হিসাবে মোট ২৭ কোটি ৫৯ লাখ টাকা জমা এবং ২৬ কোটি ১৯ লাখ টাকা উত্তোলন করেন। এতে তার নামে সর্বমোট ৫৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকার সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রমাণ মেলে।

অন্যদিকে মুকুলের স্ত্রী জাহানারা ইয়াসমিন যিনি ন্যাশনাল ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার। তার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৬ কোটি ৭১ লাখ টাকার সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলে রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি তার ৩৯টি ব্যাংক হিসাবে ৩৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা জমা এবং ৩২ কোটি ৫১ লাখ টাকা উত্তোলন করেন। এতে মোট ৬৬ কোটি ১১ লাখ টাকার সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে অভিযোগে।

দুদকের মহাপরিচালক জানান, আলী আজম মুকুল ও জাহানারা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় দুটি মামলা রুজুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ এপ্রিল সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল, তার স্ত্রী জাহানারা ইয়াসমিন, মেয়ে আমেনা আজম অর্শি ও ছেলে রায়হান আবিদ অমির বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন আদালত। গত বছরের ১৪ নভেম্বর রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে আলী আজম মুকুলকে আটক করে র‌্যাব।

এসএম/বিএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।