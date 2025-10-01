ইসলামাবাদে নিজস্ব ভবনে বাংলাদেশ হাইকমিশন
পাকিস্তানের ইসলামাবাদে নিজস্ব চ্যান্সারি ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। ভাড়াবাড়ি থেকে ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভের নিজস্ব ভবনেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে হাইকমিশন।
বুধবার (১ অক্টোবর) থেকে নতুন ঠিকানায় কার্যক্রম চালু করেছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। হাইকমিশনের প্রথম সচিব ও দূতাবাসের প্রধান খাদীজা আক্তার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে জানানো হয়, ইসলামাবাদে নতুন ঠিকানায় কার্যক্রম চালু করেছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। নতুন ঠিকানা হলো বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদ, ব্লক-১৫, রোড নম্বর-৩৩, ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ, ইসলামাবাদ-৪৪০০০। ফোন নম্বর- ০৫১-২২৭৯২৬৭, ফ্যাক্স: ০৫১-২২৭৯২৬৬ এবং ই-মেইল: mission.islamabad@mofa.gov.bd
এর আগে চ্যান্সারি ভবন ছিল ইসলামাবাদের এফ ব্লকে। বর্তমানে তা ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভে স্থানান্তরিত হলো। এখন থেকে হাইকমিশনের কনস্যুলার সেবাসহ সব পরিষেবা এ ঠিকানা থেকে দেওয়া হবে।
