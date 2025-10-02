সাগরে নিম্নচাপ, দেশজুড়ে ৩ দিন বৃষ্টির আভাস

সাগরে নিম্নচাপ, দেশজুড়ে ৩ দিন বৃষ্টির আভাস
বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এছাড়া মৌসুমি বায়ুও সক্রিয় রয়েছে। এ অবস্থায় দেশজুড়ে ৩ দিন বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান এই তথ্য জানান।
তিনি বলেন, সাগরে নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এরপর এটি উপকূল অতিক্রম করতে পারে। ফলে আগামী শনিবার পর্যন্ত সারাদেশে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও ভারি থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।
এছাড়া সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা (২-৩) ডিগ্রি সে. কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
আরএএস/এমআইএইচএস