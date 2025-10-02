সুমুদ ফ্লোটিলার প্রতি গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের সংহতি
ফিলিস্তিনের গাজায় ত্রাণ সরবরাহকারী জাহাজবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার’ প্রতি সংহতি প্রকাশ করে রাজধানীতে র্যালি ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকেলে র্যালিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ জুলাই চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।
সংগঠনের মুখপাত্র আশরেফা খাতুনের সঞ্চালনায় র্যালির গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের সদস্য সচিব জাহিদ আহসান বলেন, জুলাই শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মাদাগাস্কার হয়ে একদিন ফিলিস্তিনেও পৌঁছাবে। ফিলিস্তিন কোনো একটি ভূখণ্ডের নাম নয়। ফিলিস্তিন একটি অনুভূতির নাম। আমরা প্রত্যেকে একজন নির্যাতিত ফিলিস্তিনি। যতদিন ফিলিস্তিন আজাদ না হবে ততদিন আমরাও ফিলিস্তিনিদের মতোই লড়াইয়ে শামিল থাকবো।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দপ্তর সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক লিমন মাহমুদ হাসান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ, ঢাকা কলেজ শাখার আহ্বায়ক আফজাল হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা তাদের বক্তব্যে সুমুদ ফ্লোটিলার প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং সংহতি প্রকাশ করেন।
এমএইচএ/এমএএইচ/জেআইএম