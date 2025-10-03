  2. জাতীয়

ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক মারা গেছেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৭ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক/ ফাইল ছবি

ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাত ১০টা ১২ মিনিটে রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যান তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর।

বারডেম হাসপাতালের জনসংযোগ কর্মকর্তা ফরিদ কবির জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

ফরিদ কবির জানান, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে আছে। বেলা ১১টায় শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হবে।

এর আগে শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় বুধবার বিকেলে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। বারডেম হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, মৃত ঘোষণা করার ৭ মিনিট আগে তার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বারডেম হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগের প্রধান কানিজ ফাতেমার তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছিল। কিডনির সমস্যার পাশাপাশি সম্প্রতি কয়েকবার তার ‘মাইল্ড স্ট্রোক’ হয়।

১১ সেপ্টেম্বর ল্যাবএইড হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর তাকে পান্থপথের হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে সেখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় রোববার তাঁকে বারডেম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এসইউজে/এমআইএইচএস

