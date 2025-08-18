ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক গুরুতর অসুস্থ
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক (৯৮) গুরুতর অসুস্থ হয়েছে পড়েছেন। রোববার (১৭ আগস্ট) রাত ১২টার দিকে তাকে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
চিকিৎসকরা জানান, আহমদ রফিককে ল্যাবএইডের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে। তার রক্তচাপ ও হার্ট রেট কিছুটা বেশি। শরীরও বেশ দুর্বল। ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতার কারণে এ ধরনের অবস্থা দেখা দিতে পারে।
তার ব্যক্তিগত সহকারী আবুল কালাম জানান, গত কদিন ধরেই আহমদ রফিক শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। এর আগেও হাসপাতালে সাত দিন চিকিৎসা নিলেও শারীরিক অবস্থান তেমন উন্নতি হয়নি। ২০০৬ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে নিঃসন্তান এ ভাষাসংগ্রামী কেয়ারটেকার ও গাড়িচালককে নিয়ে রাজধানীর ইস্কাটনের বাসায় বসবাস করছেন।
ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সেই দিনগুলোতে ঢাকা মেডিকেলের তৃতীয়বর্ষের ছাত্র ছিলেন আহমদ রফিক। ফজলুল হক হল, ঢাকা হল ও মিটফোর্ডের ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে কাজ করেছেন তিনি। পাশাপাশি সভা-সমাবেশ মিছিলে ছিলেন নিয়মিত।
১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আন্দোলনকারী ছাত্রদের মাঝে একমাত্র তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়। ১৯৫৫ সালের শেষ দিকে প্রকাশ্যে এসে বেরিয়ে পড়াশোনায় ফেরেন আহমদ রফিক। পরে এমবিবিএস ডিগ্রি নিলেও চিকিৎসকের পেশায় যাননি তিনি।
১৯৫৮ সালে তার প্রথম প্রবন্ধের বই ‘শিল্প সংস্কৃতি জীবন’ প্রকাশ হয়। তারপর লেখালেখিতেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। ১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণকারী এই লেখক পেয়েছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, রবীন্দ্রত্ত্বাচার্য উপাধিসহ অনেক সম্মাননা।
এএএইচ/কেএইচকে/জিকেএস