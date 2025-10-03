  2. জাতীয়

ঢাকাসহ উপকূলের ৯ জেলায় বজ্রবৃষ্টি হতে পারে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২২ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
সাগের নিম্নচাপের প্রভাবে ঢাকাসহ উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে/ছবি জাগো নিউজ

ঢাকাসহ উপকূলীয় অঞ্চলের ৯টি জেলায় অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

অঞ্চলগুলো হলো- ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোর ৫টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়, এসব অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।

