আরও ২ দিন বৃষ্টির আভাস, পাহাড়ধসের শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
ভারী বৃষ্টিতে চট্টগ্রামে পাহাড়ধসের শঙ্কা/ফাইল ছবি

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত গভীর নিম্নচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশজুড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টিপাত আরও দুদিন অব্যাহত থাকতে পারে। একই সঙ্গে পাহাড়ধসের শঙ্কা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) আবহাওয়া অফিসের ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, সক্রিয় মৌসুমি বায়ু ও গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে ২ অক্টোবর বিকেল ৩টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মিলিমিটার/২৪ ঘণ্টা) থেকে অতি ভারী (১৮৮ /২৪ ঘণ্টা) বর্ষণ হতে পারে।

ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বসের আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে ভারী বর্ষণজনিত কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে।

