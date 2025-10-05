  2. জাতীয়

ধানমন্ডিতে বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জন গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযানে তাদের কাছ থেকে একটি চাপাতি ও একটি লোহার রড উদ্ধার করা হয়।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, শনিবার দিনব্যাপী পরিচালিত এ অভিযানে ধানমন্ডি থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি ছাড়াও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ব্যক্তিরাও রয়েছেন।

গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ্রেফতাররা হলেন মো. অমিত হাসান ওরফে রাব্বি (৩০), মো. আলী আকবর (৪২), মো. শফিকুর রহমান (৩০), সজিব সরদার (১৯), রাজিব তালুকদার (১৯), নূর মোহাম্মদ ওরফে বাপ্পি (১৯), মো. জিহাদ (১৯), মো. কাউছার (২৮), চাঁন মিয়া (২৫) ও মো.ওয়াসিম (২৪)।

ডিসি তালেবুর রহমান আরও জানান, অপরাধ দমন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধানমন্ডিসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে পুলিশ।

