  2. জাতীয়

বাংলাদেশে নির্বাচন ও সংস্কারে সমর্থন অব্যাহত রাখবে নেদারল্যান্ডস

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশে নির্বাচন ও সংস্কারে সমর্থন অব্যাহত রাখবে নেদারল্যান্ডস
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত ইওরিস ভান বোমেল

বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডসের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ইওরিস ভান বোমেল বলেছেন, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংস্কার অগ্রগতি এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি নেদারল্যান্ডস তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত এ আশ্বাস দেন। বাংলাদেশে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি তার প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রদূত ভান বোমেলকে অভিনন্দন জানিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ ও মূল্যভিত্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভান বোমেলের মেয়াদকালে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর ও বহুমাত্রিক হবে।

তৌহিদ হোসেন বলেন, দুই দেশের মধ্যে ইতিবাচক সহযোগিতা বিভিন্ন খাতে গতি পাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে।

এসময় রাষ্ট্রদূত ভান বোমেল বলেন, নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশে তৈরি পোশাক, অভিবাসন, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সামুদ্রিক অর্থনীতির মতো খাতে অংশীদারত্ব বাড়াতে আগ্রহী।

তিনি বলেন, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও আমরা সম্ভাবনা দেখছি। পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

আরও পড়ুন
নির্বাচন ভালো না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই: সিইসি
সাধারণ কর্মী নিয়োগে সৌদি আরবের সঙ্গে প্রথমবারের মতো চুক্তি সই

সাক্ষাতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশের তরুণ ও উদ্যমী জনশক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এই জনগোষ্ঠী দেশের উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার মূল চালিকা শক্তি। এসময় তিনি পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডসের অভিজ্ঞতার প্রশংসা করেন। এসব খাতে আরও সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

তৌহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন।

একই সঙ্গে তিনি সক্ষমতা উন্নয়নের গুরুত্ব উল্লেখ করে নেদারল্যান্ডস সরকারের সহযোগিতার প্রশংসা করেন। বিশেষ করে ক্লিংগেনডেল ইনস্টিটিউটে নবীন কূটনীতিকদের প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তার জন্য খাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

দুই পক্ষই আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তারা অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সাক্ষাৎ শেষে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূতের সফলতা কামনা করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

জেপিআই/কেএসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।