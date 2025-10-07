আইসিটি অধ্যাদেশ সংশোধন
অভিযোগ গঠনের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন ও সব সরকারি পদে অযোগ্য
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) তৃতীয়বারের মতো সংশোধন করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠিত হলে অভিযুক্ত জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। একই সঙ্গে কোনো সরকারি পদেও নিয়োগ পাবেন না।
সোমবার (৬ অক্টোবর) রাতে ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (তৃতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করেছে সরকার। সংশোধিত অধ্যাদেশে একটি নতুন ধারা (২০সি) যুক্ত করা হয়েছে।
ধারাটিতে বলা হয়েছে, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চারটি ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
আরও পড়ুন
গুম-খুন-অপরাধে অভিযুক্তদের দায়মুক্তি নিয়ে সেনাপ্রধান কিছু বলেননি
কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: ইনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ১৪ অক্টোবর
সুধাসদনের সম্পত্তি জয়-পুতুলকে দান করেন শেখ হাসিনা
তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া বা থাকা; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেয়র বা প্রশাসক হিসেবে নির্বাচিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া; প্রজাতন্ত্রের কোনো চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া এবং কোনো সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে তিনি যোগ্যতা হারাবেন।
যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের রায়ে অব্যাহতি বা খালাসপ্রাপ্ত হন, তাহলে এই অযোগ্যতা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলেও সংশোধিত অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এই সংশোধনের মূল লক্ষ্য হলো, যাতে আন্তর্জাতিক অপরাধে অভিযুক্ত কেউ বিচারাধীন অবস্থায় রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্বে থাকতে না পারেন। এছাড়া ভবিষ্যতেও যেন বিতর্কিত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে না পারেন- সেজন্য এ সংশোধন আনা হয়েছে।
আরএমএম/ইএ/জিকেএস