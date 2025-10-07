  2. জাতীয়

নতুন দুটি টিভি চ্যানেল অনুমোদন

প্রকাশিত: ০১:৫১ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
‘নেক্সট টিভি’ ও ‘লাইভ টিভি’ নামে নতুন দুটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, গত ২৪ জুন ‘নেক্সট টিভি’ অনুমোদন দেওয়া হয়। এটি ‘৩৬ মিডিয়া লিমিটেড’ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের নামে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ার করাতিটোলা লেন। ‘৩৬ মিডিয়া লিমিটেড’ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মো. আরিফুর রহমান তুহিন।

অন্যদিকে, ‘লাইভ টিভি’ অনুমোদন পেয়েছে গত ১৪ জুলাই। আরিফুর রহমান নামের আরেকজন এই টিভির মালিকানায় রয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম ‘মিনার্ভা মিডিয়া লিমিটেড’। ঠিকানা ১৪৩ নম্বর সড়ক, গুলশান-১। আরিফুর রহমান জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য ছিলেন। তবে এনসিপিতে যোগ দেননি।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনা চলছে। এ দুজনের টেলিভিশন চ্যানেল চালানোর আর্থিক সক্ষমতা আছে কি না- তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। একটি রাজনৈতিক দল ঘেঁষা দুজনকে কোন বিবেচনায় টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমতি দেওয়া হলো- সেটিও অনেকের কাছে প্রশ্ন।

বর্তমানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন মো. মাহফুজ আলম। যিনি ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন।

সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে পূর্ণ সম্প্রচারে রয়েছে ৩৬টি।

