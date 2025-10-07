  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম

দুই সাংবাদিকের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতারে এসপিকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রাম পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এসপি সাইফুল ইসলাম সানতুর কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন সাংবাদিকরা

চট্টগ্রামে পেশাগত দায়িত্বপালনকালে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতারে জেলা পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি দিয়েছেন সাংবাদিকরা।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকালে নগরীর নাছিরাবাদে চট্টগ্রাম পুলিশ সুপার কার্যালয়ে পুলিশ সুপার (এসপি) সাইফুল ইসলাম সানতুকে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে দ্রুত চিহ্নিত অপরাধীদের গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

এর আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় পুলিশ সুপার বলেন, চট্টগ্রামে এখন টিভির দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। এ ঘটনায় দলমতের পরিচয় বিবেচনা করা হবে না।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সিরাজুল ইসলাম, আহত সাংবাদিক হোসাইন জিয়াদ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সালেহ নোমান, সিটিআরএন-এর যুগ্ম আহ্বায়ক এ কে আজাদ, নির্বাহী সদস্য আরিচ আহমেদ শাহ, তাম্মিম মাহামুদসহ চট্টগ্রামের সিনিয়র সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

শাহনেওয়াজ রিটনের সঞ্চালনায় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) টিভি ইউনিট প্রধান তৌহিদুল আলম, সাংবাদিক সোহাগ কুমার বিশ্বাস, লতিফা আনসারী রুনা, আকরাম হোসেন, মুজিবুল হক, আহমেদ রাকিব, সাইফুল ইসলাম এবং ক্যামেরা জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এনামুল হক।

পুলিশ সুপার হামলার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এই এলাকা এখন সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে, যা প্রশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সাংবাদিকদের সহযোগিতায় আমরা সন্ত্রাসীদের মুখোশ উন্মোচন করবো।

এসময় হামলার শিকার হোসাইন জিয়াদ জঙ্গল সলিমপুরে সংঘটিত হামলার বর্ণনা দিয়ে বলেন, এ ধরনের ঘটনা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার জন্য বড় হুমকি।

