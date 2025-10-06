  2. গণমাধ্যম

চট্টগ্রামে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতারে আলটিমেটাম

প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রামে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতারে সমাবেশ

চট্টগ্রামে সাংবাদিক হোসাইন জিয়াদ ও পারভেজের ওপর হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ করেছেন গণমাধ্যমকর্মীরা।

সমাবেশ থেকে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ছিনতাই হওয়া সরঞ্জাম উদ্ধার ও হামলাকারীদের গ্রেফতারে আলটিমেটাম দিয়েছেন তারা।

সোমবার (৬ অক্টোবর) বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিএমইউজে) এই সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্য সচিব ও আমার দেশ পত্রিকার আবাসিক সম্পাদক জাহিদুল করিম কচি বলেন, জঙ্গল সলিমপুর নিয়ে বারবার গল্প লিখে দায় এড়ানোর চেষ্টা আর চলবে না। অবিলম্বে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশকে নিয়ে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে এলাকাটি সরকারি তফসিলভুক্ত জমি হিসেবে পুনর্গঠন করা জরুরি।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে জঙ্গল সলিমপুর একটি চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। এলাকাটি চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ ও মেট্রোপলিটন পুলিশের সীমানার মধ্যবর্তী হওয়ায় দুই সংস্থা দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। আমরা এই অজুহাত মানি না। জঙ্গল সলিমপুরের এই অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় ও প্রশাসনের নীরবতায় এটি আজ সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব প্রসঙ্গ টেনে তারা আরও বলেন, জুলাই বিপ্লবের পর চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাদের সদস্যপদ স্থগিত বা বাতিল করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদের দোসরদের বাদ দিয়ে চট্টগ্রামের পেশাদার সাংবাদিকদের নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই।

বাসসের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মিয়া মোহাম্মদ আরিফের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের অন্তর্বর্তী কমিটির সদস্য ও কালের কণ্ঠ পত্রিকার ব্যুরোপ্রধান মুস্তফা নঈম, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সালেহ নোমান, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য শহীদুল ইসলাম, নগর নিউজের নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, আমার দেশ পত্রিকার ব্যুরোপ্রধান সোহাগ কুমার বিশ্বাস, পূর্বদেশ পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ফারুক আব্দুল্লাহ, দীপ্ত টিভির ব্যুরোপ্রধান লতিফা আনসারী লুনা, দিনকাল পত্রিকার ব্যুরোপ্রধান হাসান মুকুল, কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ফারুক মুনির ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মনিরুল ইসলাম পারভেজ।

গত ৫ অক্টোবর সকালে সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হামলার শিকার হন এখন টেলিভিশনের চট্টগ্রাম ব্যুরোপ্রধান হোসাইন জিয়াদ ও ক্যামেরাপারসন মো. পারভেজ। পরে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

