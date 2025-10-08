বিদায় নিচ্ছে মৌসুমি বায়ু, কবে আসবে শীত?

বিদায় নিচ্ছে মৌসুমি বায়ু, কবে আসবে শীত?
বিদায় নিচ্ছে বর্ষা। কমে আসছে মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি মাসের ১৪ তারিখ থেকে বিদায় নেবে মৌসুমি বায়ু। ধারণা করা হচ্ছে, এরপর অনেকটাই কমে যাবে বৃষ্টি।
এদিকে, বাংলা ঋতু অনুযায়ী এখন চলছে শরৎকাল। আজ (বুধবার) আশ্বিন মাসের ২৩ তারিখ। কার্তিক মাস ও অগ্রহায়ণ মাস মিলে হেমন্তকাল। এই সময়ে প্রকৃতিতে ধীরে ধীরে শীতের আগমন ঘটে, বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যায় কুয়াশা এবং হিমেল বাতাস অনুভূত হয়।
আবহাওয়াবিদদের মতে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাব কমে যাবে, দ্বিতীয় সাপ্তাহ থেকেই মৌসুমি বায়ু দেশের রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চল থেকে বিদায় নেওয়া শুরু করবে।
আবহাওয়াবিদদের ভাষ্য, মৌসুমি বায়ু বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক উত্তর-পূর্ব বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় আকাশ পরিষ্কার থাকে, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমে আসে এবং দিন-রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য বাড়ে। যা শীত মৌসুমের সূচনার ইঙ্গিত দেয়।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাংলাদেশে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকে। এটি সমুদ্র থেকে স্থলভাগে আর্দ্র বায়ু বয়ে আনে, ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তবে মৌসুমি বায়ু বিদায়ের পর প্রবাহিত হয় উত্তর-পূর্ব দিকের বায়ু, যা আসে ভারতের হিমালয় অঞ্চলের দিক থেকে। এই বায়ু শুষ্ক ও ঠান্ডা, তাই ধীরে ধীরে দেশের আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে ওঠে এবং তাপমাত্রা কমতে শুরু করে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জাগো নিউজকে বলেন, সাধারণত নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে দেশে শীতের আমেজ আসে। তবে নভেম্বরের শুরু থেকে হালকা শীত অনুভূত হয়। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে শীতল তাপমাত্রা ছড়িয়ে পড়বে সারাদেশে।
