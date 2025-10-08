  2. জাতীয়

এআই ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে প্রণোদনা বাড়ছে: প্রেস সচিব

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:৫০ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
এআই ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের প্রণোদনা বাড়ছে/ প্রতীকী ছবি

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বর্তমানে পুরো বিশ্বে এআইয়ের জোয়ার চলছে। তাই এআই ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) বাড়ানো হবে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, আইসিটিতে প্রচুর জব তৈরি হচ্ছে। অনেক সময় এ জবগুলো দৃশ্যমান না। এ জবগুলোর জন্য আগে আইসিটিতে ৬ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হতো। কিছু কিছু যেগুলো পুরোনো লিগ্যাসি সেক্টর, সেগুলোর প্রণোদনা কমিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে এআই ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের প্রণোদনা ৬ শতাংশ থেকে কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

এর আগে, আজ বুধবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে বৈঠক হয়। বৈঠকে উপদেষ্টা পরিষদের একাধিক সদস্য ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেন। এ বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আইটি নিয়েও আলোচনা হয়।

