সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৫৭৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১৩০ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৪৪৫ জন।
বুধবার (৮ অক্টোবর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১৩০ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৪৪৫ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৫৭৫ জন।
অভিযানিক কার্যক্রমে ১টি খেলনা পিস্তল, ১০০ পিস এয়ারগানের গুলি, ২ রাউন্ড গুলি ও ২টি চাকু উদ্ধার করা হয় বলেও জানান তিনি।
কেআর/এমকেআর/জিকেএস