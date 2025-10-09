  2. জাতীয়

গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের ইউটিউব চ্যানেলে তথ্যচিত্র প্রকাশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৭ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

তদন্ত কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা কে এম খালিদ বিন জামান জানিয়েছেন, তথ্যচিত্রটিতে কমিশন কীভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের সন্ধানে চেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং সত্য উদঘাটনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে, সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

বিশেষভাবে গোপন বন্দিশালা আবিষ্কার, নষ্টপ্রায় প্রমাণ সংগ্রহ এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

কমিশন পুলিশ, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থা ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিণতি নির্ণয়ে নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান চালিয়েছে।

একই সঙ্গে গুম হওয়া ব্যক্তিদের জন্য ‘ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স সার্টিফিকেট’ ইস্যুর সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইনের সংশোধনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর বিষয়ে নীতিগত পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।

এ তথ্যচিত্র শুধু অনুসন্ধানের বিবরণ নয়; এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের প্রতি জনআস্থা পুনর্গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্যচিত্রটি কমিশনের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে নিচের লিংক থেকে সরাসরি দেখা যাবে: www.youtube.com/@gumcommission?

এছাড়া কমিশন দুটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে। প্রতিবেদন দুটির প্রকাশযোগ্য অংশগুলো কমিশনের ওয়েবসাইটে রয়েছে এবং তা দেশের জনগণের জন্য সহজলভ্য।

প্রতিবেদন দুটি নিচের লিংকগুলোতে পাওয়া যাবে:

প্রথম অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন  

দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন

