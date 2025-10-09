  2. জাতীয়

ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে দুদক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ/ফাইল ছবি

ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটির দুই কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক। তবে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) এ বিষয়ে জানতে চাইলে কথা বলতে রাজি হননি দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

দুদকের নথিতে বলা হয়, রূপালী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংক তথা আমানতকারীদের অর্থ তছরুপ এবং তার নিজ ও পরিবারের সদস্যদের নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

দুদক সূত্র জানায়, সম্প্রতি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদের কর্মকালে সংঘটিত একাধিক অনিয়ম ও আর্থিক অসঙ্গতি নিয়ে একটি বিশদ প্রতিবেদন দুদকে পাঠায় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে। বিএফআইইউর প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই দুদক এই অনুসন্ধান শুরু করেছে।

গত বছরের আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপর ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদকে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেন। দায়িত্ব নেওয়ার ১১ মাসের মাথায় গত জুলাইয়ে পদত্যাগ করেন ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ।

গত ১৫ জুলাই ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ, তার স্ত্রী মর্জিনা বেগম, দুই ছেলে জুন্নুন সাফওয়ান ও জুনায়েদ জুলাকারনায়েন টিয়ান এবং মেয়ে তাসমিয়া তারান্নুম নওমির ব্যাংক হিসাব তলব করে বিএফআইইউ।

