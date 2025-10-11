লাহোর-দিল্লির চেয়ে ঢাকার বায়ুর মানের উন্নতি

লাহোর-দিল্লির চেয়ে ঢাকার বায়ুর মানের উন্নতি
পাকিস্তানের লাহোর, ভারতের দিল্লির চেয়ে ঢাকার বায়ুর মান আজ তুলনামূলক উন্নতির দিকে। বায়ুদূষণের শীর্ষে লাহোর, দ্বিতীয় অবস্থানে দিল্লি এবং ঢাকা রয়েছে ১৩ নম্বরে। শনিবার (১১ অক্টোবর) বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।
বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা লাহোরের দূষণ স্কোর ২১৩ অর্থাৎ সেখানকার খুবই বায়ু অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে দিল্লির দূষণ স্কোর ১৭৮ অর্থাৎ এখানকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।
তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনামের হ্যানয় এবং চতুর্থ অবস্থানে উগান্ডার কামপালা।
আরও পড়ুন:
বায়ুদূষণের ফাঁদে শিশু, শ্রমজীবীরা
কমছে আয়ু, মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণের মাশুল দিচ্ছে ঢাকাবাসী
দক্ষিণ এশিয়ায় বায়ুদূষণ কেন এত বেশি?
রাজধানী ঢাকা রয়েছে ১৩ নম্বরে। এই শহরের দূষণ স্কোর ১৩৫ অর্থাৎ এখানকার বাতাস সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর।
স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
এসএনআর/এমএস