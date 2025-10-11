বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে ১১ জন বহিষ্কার

বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে ১১ জন বহিষ্কার
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের ট্রাফিক হেলপার (ক্যাজুয়াল) পদে নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে ১১ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
শনিবার (১১ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বিমান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকার বিএএফ শাহীন কলেজ এবং সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হয়। সেখানে বিভিন্ন জালিয়াতির দায়ে শাহীন কলেজে সাত এবং সিভিল এভিয়েশন কলেজে চার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।
পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করায় রুবা আক্তার, সাজাহান হোসেন সজিব ও ইমামুল হক, প্রবেশপত্রে ছবির অমিল থাকায় মো. ফরহাদ হোসেন ফিরোজ ও মো. লাবিব হাসান এবং অন্যের হয়ে পরীক্ষা দেওয়ায় মো. শাহিন মিয়া, আবদুস সোবাহান ও মো. রেজওয়ান বহিষ্কৃত হন।
এ ছাড়া পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করায় মো. মোকসেদুল ও মো. নজরুল ইসলাম এবং একই প্রবেশপত্র ব্যবহার করে দুজন পরীক্ষা দেওয়ায় আসাদুল ইসলাম উৎসকে বহিষ্কার করা হয়।
বিমান এ ঘটনায় ১১ জনের বিরুদ্ধে তেজগাঁও ও কাফরুল থানায় মামলা করেছে।
আরও পড়ুন
৪৯তম বিসিএসের ফল ৭-১০ দিনের মধ্যে, ভাইভা শুরু ২৬ অক্টোবর
অবৈধ নিয়োগ বাতিল ও পাচার অর্থ না ফেরালে কঠোর হবে ব্যবসায়ী ফোরাম
২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কার বাতিলের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, এ পরীক্ষায় অন্যের হয়ে পরীক্ষা দেওয়া পাঁচ প্রক্সি পরীক্ষার্থী শনাক্ত হন। শাহীন কলেজ কেন্দ্রে নূর মোহাম্মদ মোল্লার প্রবেশপত্র ব্যবহার করে ইসমাইল হোসেন ও শারমিন আক্তারের বদলে মোছা. শারমিন নাহার পরীক্ষা দেন। অন্যদিকে, সিভিল এভিয়েশন কলেজ কেন্দ্রে আব্দুস সোবহানের জায়গায় মো. রেজাউল ইসলাম, মো. রেজওয়ানের বদলে সাদ্দাম হোসেন ও মো. নজরুল ইসলামের পরিবর্তে মাহামুদুল হাসান পরীক্ষা দেন।
প্রক্সি পরীক্ষার্থীদের আটক এবং মূল পরীক্ষার্থীদের পলাতক দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করা হয়েছে।
বিমান জানায়, আগেও তাদের নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম ও অসদুপায়ের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে যেকোনো ধরনের অনিয়ম বা অসদুপায় অবলম্বনকারীর বিরুদ্ধে থানায় মামলাসহ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অব্যাহত রাখা হবে।
এমএমএ/একিউএফ/জেআইএম