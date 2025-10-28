সেনাপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের যৌথ বাহিনীর চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ

সেনাপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের যৌথ বাহিনীর চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির (সিজেসিএসসি) চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সেনাসদরে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় বলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে জানানো হয়েছে।
সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক কুশলবিনিময়ের পাশাপাশি তারা দুদেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও পরিদর্শনের মাধ্যমে সামরিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় করেন তারা।
টিটি/এমএএইচ/এএসএম