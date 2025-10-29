  2. জাতীয়

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি

চট্টগ্রামে এক রেস্তোরাঁকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২২ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
মঙ্গলবার দুপুরে চকবাজার কুটুমবাড়ি রেস্তোঁরায় অভিযান চালানো হয়

চট্টগ্রামে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনিবন্ধিত উপায়ে নিম্নমানের খাবার তৈরি ও বিক্রির অপরাধে কুটুমবাড়ি রেস্তোঁরাকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) কুটুমবাড়ি রেস্তোঁরার চকবাজার শাখাকে এ জরিমানা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা আক্তার কণা। এ সময় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জেলা ও মেট্রোপলিটন কার্যালয় এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের স্যানিটারি পরিদর্শক অভিযানে অংশ নেন।

জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে চকবাজার কুটুমবাড়ি রেস্তোঁরায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনিবন্ধিত উপায়ে নিম্নমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন, বিক্রি, কাচ্চি বিরিয়ানিতে নিম্নমানের ফ্রুট ড্রিংক পাউডার ব্যবহার, কাঁচা ও রান্না করা খাবার খোলা অবস্থায় রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণসহ নানান অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা তাৎক্ষণিক আদায় করে কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

জনস্বার্থে এ ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

