রাজধানীতে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশা আরোহী নিহত
রাজধানী শ্যামপুর থানার শ্মশানঘাট রশিদ মাস্তান মাজার এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশা আরোহী মো. সিয়াম (২০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত পৌনে তিনটার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
শ্যামপুর থানার উপ-পরিদর্শ (এসআই) মো. শাহ্ আলম জানান, শ্যামপুর শ্মশানঘাট রশিদ মাস্তান মাজারের পাশে পাকা রাস্তার ওপরে রক্তাক্ত অবস্থা দেখতে পাই। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত পৌনে তিনটার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, স্থানীয় লোকের মুখে জানতে পারি নিহত সিয়াম ও পাঁচ বন্ধু মিলে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় পোস্তগোলার দিকে যাওয়ার পথে দ্রুতগামী একটি ট্রাক অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়, এতে সিয়াম অটোরিকশা থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
নিহত সিয়ামের বাসা গেন্ডারিয়া গার্মেন্টস গলি এলাকায়। বাবার নাম জাহাঙ্গীর আলম। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানান এসআই।
