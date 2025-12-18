কেমিস্টস সমিতিতে প্রশাসক নিয়োগ

কেমিস্টস সমিতিতে প্রশাসক নিয়োগ
বাংলাদেশ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতিতে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে এ নিয়োগ দেওয়া হয়।
ওই আদেশে বলা হয়, বাংলাদেশ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন। তবে এ সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হচ্ছে না। ফলে বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত করে প্রশাসক নিয়োগের আবেদন নামঞ্জুরের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন পাওয়া গেছে। এক রিট পিটিশনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রশাসক নিয়োগের আবেদন নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতির সংঘস্মারক ও সংঘবিধির ১৬ (ক) ও ১৬ (খ) ধারা উপেক্ষা করে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে আপিল শুনানিতে প্রতীয়মান হওয়ায় আপিল আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ফলে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ১৭ ধারা মোতাবেক সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক মাহমুদুল হাসানকে সমিতির প্রশাসক নিয়োগ করা হলো।
মাহমুদুল হাসান ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। এরপর তিনি নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।
