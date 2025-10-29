  2. জাতীয়

আশিক চৌধুরীর বিদেশ সফর নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, বিডার প্রতিবাদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুনের যুক্তরাজ্যে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার এবং কিছু সংবাদমাধ্যমেও তা প্রচারের প্রতিবাদ জানিয়েছে সংস্থাটি।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এক ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন প্রবাসী সরকারি পত্রের ভাষা ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা প্রচার করেছেন। কিছু সংবাদমাধ্যমও যাচাই-বাছাই ছাড়াই ওই বক্তব্য প্রকাশ করেছে, যা একজন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সরকারি পত্র (প্রত্র নং 03.08.2690.068.25.001.25-503, তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫) অনুসারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংগঠন ডিইউএএইউকে আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুনকে সরকারিভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বিডা জানায়, চৌধুরী আশিক মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী এবং যুক্তরাজ্য প্রবাসী ছিলেন। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল প্রবাসী অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা এবং তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা। যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে তিনি প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন।

বিডা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, এ সফরে সরকারের কোনো আর্থিক দায়িত্ব নেই। সফরের সব ব্যয় বহন করেছে সংগঠনটি। সরকার এই সফরের জন্য কোনো আর্থিক সহায়তা বা ভাতা প্রদান করেনি। সরকারি পত্রে উল্লেখিত ‘স্থানীয় মুদ্রায় বেতন-ভাতা প্রদান’ কেবল বিদেশ সফরের জন্য প্রচলিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, এর সঙ্গে অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

এছাড়া সরকারি আদেশে সফরের মেয়াদ সর্বোচ্চ তিনদিন (সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ) নির্ধারিত হয়েছে। এই সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সরকারি দায়িত্বের অধীনে থেকে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী জবাবদিহির আওতায় থাকবেন।

বিডা বলেছে, উক্ত সফর সম্পূর্ণভাবে সরকারি বিধি ও প্রক্রিয়া অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি কোনো অস্বচ্ছ বা অনিয়মিত উদ্যোগ নয়।

সংস্থাটি জনগণ ও গণমাধ্যমকে অনুরোধ করেছে, বিভ্রান্তিকর বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকতে এবং সরকারি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও মর্যাদাকে সম্মান জানাতে।

বিডা আরও জানিয়েছে, এ বিষয়ে পরবর্তীতে কোনো প্রশ্ন থাকলে বিভ্রান্ত না হয়ে সরাসরি বিডার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

