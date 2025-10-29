২৮তম বিসিএস ফোরামের নেতৃত্বে সাঈদ-সামী-নীলা
২৮তম বিসিএস ফোরামের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের ২০২৫-২৬ মেয়াদের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন প্রশাসন ক্যাডারের আবু সাঈদ, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন পুলিশ ক্যাডারের মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন স্বাস্থ্য ক্যাডারের ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা।
ছয় সদস্যের এই নির্বাহী পরিষদে সাধারণ সম্পাদক পদটি ছাড়া বাকি পাঁচটি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডা. আসিফ রাশেদ (স্বাস্থ্য) স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়্।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুজন প্রার্থীর সম্মতির ভিত্তিতে এবং একজন প্রার্থীর উপস্থিতিতে বাকি পাঁচজন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। আর সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন কমিশনের পাঁচজন সদস্যের সরাসরি গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমে মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী নির্বাচিত হন।
নির্বাহী পরিষদের অন্য সদস্যরা হলেন—সহ-সভাপতি-১ মো. শরিফুল ইসলাম (কৃষি), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ তৌফিক শফিকুল ইসলাম (অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রাজিবুল ইসলাম (গণপূর্ত)।
সভাপতি আবু সাঈদ বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব এবং সাধারণ সম্পাদক মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ বিভাগে উপ-পুলিশ কমিশনার হিসেবে কর্মরত।
নির্বাচিত হওয়ার পর আবু সাঈদ বলেন, ২৮তম বিসিএস ব্যাচের সামগ্রিক স্বার্থে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই। আমাদের চাওয়া-পাওয়া, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবো।
ফোরামের সহ-সভাপতি মো. শরিফুল ইসলাম বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ‘ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট’ প্রকল্পে অতিরিক্ত উপ-প্রকল্প পরিচালক (মনিটরিং) হিসেবে কর্মরত।
কোষাধ্যক্ষ ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ভিট্রিও-রেটিনা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌফিক শফিকুল ইসলাম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অডিট অ্যান্ড পেনশন শাখায় পরিচালক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রাজিবুল ইসলাম গণপূর্ত অধিদপ্তরে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
এসইউজে/এমএমকে/জিকেএস