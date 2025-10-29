  2. জাতীয়

যমুনায় নির্বাচন প্রস্তুতি বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:৫৪ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
যমুনায় নির্বাচন প্রস্তুতি বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত
প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক/ছবি: সংগৃহীত

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বৈঠকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বিকেল ৪টায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিং ডেকেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

এমইউ/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।