যমুনায় নির্বাচন প্রস্তুতি বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
এতে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বৈঠকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বিকেল ৪টায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিং ডেকেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।
