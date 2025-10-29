ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ভুখা মিছিল
পুলিশের লাঠিচার্জ ও সাউন্ড গ্রেনেডে আহত অর্ধশত ঢামেকে চিকিৎসাধীন
ইবতেদায়ি মাদরাসা জাতীয়করণসহ বিভিন্ন দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাব এলাকায় ভুখা মিছিলে শিক্ষকদের জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের মাধ্যমে ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। এই ঘটনায় আহত ৫০ জনকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে সবাই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আহতরা হলেন, মোছাম্মদ নাসরিন আক্তার (৪৫), নজরুল ইসলাম (৫৫), ওসমান (৩৫), আব্দুল জলিল (৪৫), মাসুদ আলম (৬০), আহমদ আলী (৪৫), রুহুল আমিন (৪৫), সুমিত (৪০), আব্দুল হাদী (৩২), মোহাম্মদ আমিন (৪৮), সমীর (২৩), মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম (৩৫), অজ্ঞাত নম্বর পুরুষ (৪৮),শাহ আলম (৫৫), নুরুল ইসলাম (৫০), শাহাবুদ্দিন (৩০), মোহাম্মদ মোস্তফা (৩২), মোস্তাকিম (২৬), মোরশেদ আলম (৪৫), আরিফুর (৩৫), মোহাম্মদ আজিজুল হক (৩৫), মোসাম্মৎ কুলছুম বেগম (৩৮), মোহাম্মদ শাহ আলম (৭৫), আব্দুস সালাম (৪৫), সালেক (৩৮), ফেরদৌস (৩৫), মোজাম্মেল হক (৫৫), আরিফুল (৩২), নূর হোসেন (৪৬),অজ্ঞাত পরিচয়ের পুরুষ (৩৫), অজ্ঞাত পরিচয়ের পুরুষ (৩৪), মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন (৪০), মোহাম্মদ আলাউদ্দিন (৫০), মোহাম্মদ আরিফুর রহমান (৩৬), মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (৫৫), লুৎফুর রহমান (৩৬), আব্দুল্লাহ(৩৫), মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (৫০) ও মনিরুজ্জামান (৪৭)।
তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ নামের এক জন জানান, শিক্ষকরা সচিবালয়ের সামনে যাওয়া মাত্রই পুলিশের লাঠিচার্জ ও সাউন্ড গ্রেনেডে আমাদের অন্তত অর্ধশত আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক জানান, সচিবালয়ের সামনে থেকে অন্তত অর্ধশত লোক আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এসেছেন। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে মাথায়, হাতে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
আল আমিন/এমআইএইচএস/জিকেএস