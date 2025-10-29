নির্বাচনি প্রচারণায় সংসদ টেলিভিশন ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন

নির্বাচনি প্রচারণায় সংসদ টেলিভিশন ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিটিভির সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণার সব কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় নির্বাচন কমিশন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা এ পরিকল্পনার কথা জানান।
বুধবার বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম প্রস্তুতি সভার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আগে বিটিভির সংসদ টেলিভিশনে সংসদের কার্যক্রম প্রচারিত হতো। এখন যেহেতু সংসদ নেই সেহেতু সংসদ টেলিভিশনকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের যত মেটেরিয়ালস আছে সেগুলো প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের চিন্তা করছে বলে জানিয়েছে।
এমআইএইচএস/এএসএম