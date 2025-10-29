প্রধান উপদেষ্টা
নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে, হঠাৎ আক্রমণ চলে আসতে পারে
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ‘চ্যালেঞ্জিং হবে’ এবং হঠাৎ করে ‘আক্রমণ চলে আসতে পারে’ বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. ইউনূস বলেন, নির্বাচন বানচাল করার জন্য ভেতর ও বাইরে থেকে অনেক শক্তি কাজ করবে। ছোটোখাটো না, বড় শক্তি নিয়ে বানচালের চেষ্টা করবে। এই নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে। হঠাৎ করে আক্রমণ চলে আসতে পারে।
‘তবে যত ঝড়-ঝঞ্ঝাই আসুক আমাদের সেটা অতিক্রম করতেই হবে’- যোগ করেন তিনি।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে বৈঠকের বরাত দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য জানান।
এমইউ/এমকেআর/এএসএম