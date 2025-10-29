‌‌আওয়ামী লীগ নেই, আমরা কোথাও দেখি না: প্রেস সচিব

আওয়ামী লীগ নেই, আমরা কোথাও দেখি না: প্রেস সচিব
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ তো নেই, আমরা কোথাও আওয়ামী লীগকে দেখি না, দু’একটা ঝটিকা মিছিল বের করে, সে অনুযায়ী কেউ কেউ হয়তো দুই-একটা ডলার পান, এইতো।’
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি। একজন গণমাধ্যমকর্মী রয়টার্সকে দেওয়া শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্ন করেন, ভোট বয়কটের আহ্বানের ফলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে। জবাবে এমন মন্তব্য করেন শফিকুল আলম।
