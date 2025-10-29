  2. জাতীয়

‌‌আওয়ামী লীগ নেই, আমরা কোথাও দেখি না: প্রেস সচিব

প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং সদস্যরা

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ তো নেই, আমরা কোথাও আওয়ামী লীগকে দেখি না, দু’একটা ঝটিকা মিছিল বের করে, সে অনুযায়ী কেউ কেউ হয়তো দুই-একটা ডলার পান, এইতো।’

বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি। একজন গণমাধ্যমকর্মী রয়টার্সকে দেওয়া শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্ন করেন, ভোট বয়কটের আহ্বানের ফলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে। জবাবে এমন মন্তব্য করেন শফিকুল আলম।

শফিকুল আলম বলেন, ‘আওয়ামী লীগ তো নেই, আমরা কোথাও আওয়ামী লীগকে দেখি না, দু’একটা ঝটিকা মিছিল বের করে, সে অনুযায়ী কেউ কেউ হয়তো দুই-একটা ডলার পান, এইতো।’

