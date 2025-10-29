সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৪৩২
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ৯৪৫ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৪৮৭ জন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৯৪৫ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৪৮৭ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৪৩২ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয়, বিদেশি পিস্তল ১টি, দেশি পিস্তল ১টি, বিদেশি রিভলবার ১টি, লোহার ওয়ান শট পিস্তল ১টি, পাইপগান ১টি, দেশি শটগান ২টি, একনলা বন্দুক ১টি, কার্তুজ ৮ রাউন্ড, গুলি ১০ রাউন্ড এবং এলজি ২টি।
কেআর/এমআইএইচএস/এমএস