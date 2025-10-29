সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার রোধে ২ সেল গঠনের চিন্তা সরকারের
সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার দ্রুত মোকাবিলায় সেন্ট্রাল ডিসইনফরমেশন মনিটরিং সেল ও সেন্ট্রাল কমিউনিকেশন সেল গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার রোধে সেন্ট্রাল ডিসইনফরমেশন মনিটরিং সেল ও সেন্ট্রাল কমিউনিকেশন সেল গঠনের চিন্তাভাবনা করছে সরকার।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
শফিকুল আলম বলেন, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আজ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এই দুটি সেল গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় মূলত পদায়ন, ট্রেনিং, নিরাপত্তা ইস্যু এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ডিসইনফরমেশন মনিটরিং করা- এ চারটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
প্রেস সচিব বলেন, মিটিংয়ের একটি বড় কনসার্ন ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো অপপ্রচার ছড়ালে তা কীভাবে দ্রুত ডিবাঙ্ক করা যাবে। প্রায়শই অপতথ্য চিহ্নিত করতে সময় লাগে, যা মাঝখানে ক্ষতির কারণ হয়। এজন্য একটি সেন্ট্রাল ডিসইনফরমেশন মনিটরিং সেল এবং একটি সেন্ট্রাল কমিউনিকেশন সেল গঠনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়।
তিনি বলেন, শুধু শহর অঞ্চল বা জেলা পর্যায়ে না, গ্রাম পর্যায়েও মানুষের কাছে যেন ফ্যাক্টচেকিং তথ্যগুলো পৌঁছাতে পারে সে বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা গুরুত্ব দিয়েছেন।
