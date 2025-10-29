মেট্রোরেলে যান্ত্রিক ত্রুটি, প্রায় ১ ঘণ্টা যাত্রী পরিবহন বন্ধ

মেট্রোরেলে যান্ত্রিক ত্রুটি, প্রায় ১ ঘণ্টা যাত্রী পরিবহন বন্ধ
ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলে বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে। এ কারণে প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল।
মেট্রোরেলের একাধিক যাত্রী জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, রাত সাড়ে ৮টার দিকে মতিঝিল থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রেন বিজয় সরণি স্টেশনে পৌঁছানোর পর হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়ে। তখন ঘোষণা দেওয়া হয় ‘যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই পরিষেবাটি সংক্ষিপ্ত বিলম্ব হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।’
পরে রাত ৯টা ২০ মিনিটের দিকে ত্রুটি সমাধান হলে ট্রেনটি উত্তরায় যাত্রা শুরু করে। তবে ঠিক কী ঘটেছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে সুনির্দিষ্ট করে জানা যায়নি।
এ নিয়ে কিছু আলোচনা দেখা গেছে মেট্রোরেল যাত্রীদের ফেসবুক গ্রুপ ‘মেট্রোরেল প্যাসেঞ্জারস কমিউনিটি ঢাকা’তে। এ গ্রুপের সদস্য সংখ্যা এক লাখ ৩৪ হাজার। এতে তানভীর রহমান নামের এক যাত্রী রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে লেখেন, ‘আগারগাঁও স্টেশনে এক লোক ইমার্জেন্সি বাটন চাপার কারণে এই সমস্যা হয়েছে। আমার পাশের গেটে এ ঘটনা ঘটে। ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছে।’
কাউসার আহমেদ শোভন নামের আরেক যাত্রী লিখেছেন, আরামবাগ স্টেশনে ঘোষণা হচ্ছে যে আগামীকাল থেকে ফার্মগেট ও বিজয় সরণি স্টেশনে ট্রেন চলাচল করবে না। উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও ও কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করবে।
এসব বিষয়ে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
