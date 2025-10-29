ঢাকায় হেমন্তের প্রথম বৃষ্টি, জনজীবনে স্বস্তি

ঢাকায় হেমন্তের প্রথম বৃষ্টি, জনজীবনে স্বস্তি
চলতে কার্তিক মাসের প্রায় মাঝামাঝি। ঋতুতে এখন হেমন্তকাল। ভোরে কুয়াশা হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর রোদ দেখা দিচ্ছে। বেশ কয়েকদিন ধরে রাজধানীতে দিনের বেলা গরমে অস্বস্তি চলছে জনজীবনে। তবে সেখানে হঠাৎ স্বস্তি নিয়ে এসেছে বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতের বৃষ্টি।
আজ দিনভর গরম থাকলেও বিকেল থেকে আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। রাতের বৃষ্টিতে সেই গরম অনেকটাই কেটে গেছে। সঙ্গে বইছে হিমেল হাওয়া, চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে হেমন্তের বাতাস।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, সর্বশেষ ১৭ অক্টোবর রাজধানীতে এক মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। মৌসুমি বায়ু বিদায়ের পর নগরীতে আর বৃষ্টি হয়নি বললেই চলে।
অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ঘূর্ণিঝড় মোন্থা দুর্বল হয়ে এখন নিম্নচাপ অবস্থায় রয়েছে। তাই এই অবস্থায় দেশে বৃষ্টি ঝরছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে আরও দু-একদিন বৃষ্টি থাকতে পারে/ছবি: জাগো নিউজ
তারা আরও জানান, অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের শুরুর দিক পর্যন্ত মাঝেমধ্যে এমন হালকা বা মাঝারি বৃষ্টি স্বাভাবিক ঘটনা। এটি মূলত মৌসুমি বায়ুর শেষাংশ এবং উত্তর দিক থেকে আসা ঠান্ডা বাতাসের সংঘাতে ঘটে।
আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেছা জাগো নিউজকে বলেন, এই বৃষ্টি মৌসুমি বায়ু বিদায়ের আগে ও শীতের আগমনের মাঝের সময়েরও বৃষ্টি। আরও দু-একদিন বৃষ্টি থাকতে পারে।
তিনি আরও বলেন, এ বৃষ্টির পর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে। নভেম্বরের প্রথমার্ধ শেষে দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে শীতের প্রভাব স্পষ্ট হবে।
