নারায়ণগঞ্জে লরির ধাক্কায় বাইক আরোহী তরুণী নিহত, সঙ্গী আহত

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১২:৪২ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তেলবাহী লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক তরুণী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার সঙ্গে থাকা এক যুবক।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দশতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তরুণীর নাম আয়েশা আক্তার (২২)। তিনি পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার উত্তর তাপালবাড়িয়া গ্রামের মো. জাকির হোসেনের মেয়ে। আহত মো. খালেদ হোসেন (২৮) নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের এক নম্বর ওয়ার্ডের মুজিববাগ এলাকার হাসান আলীর ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে বেঙ্গল প্লাস্টিক কারখানার সামনে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয় লরিটি। এতে দুই আরোহী সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে আশপাশের লোকজন তাদের উদ্ধার করে সাইনবোর্ড এলাকার প্রো অ্যাকটিভ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে আহত আয়েশা মারা যান।

শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও লরিটি জব্দ করি। তবে লরিচালক দুর্ঘটনার পরপরই পালিয়ে যান। তাকে আটক করার চেষ্টা করছি।’

