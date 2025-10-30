ঝালকাঠিতে ট্রলি খাদে পড়ে শ্রমিক নিহত, আহত ৫

ঝালকাঠিতে ট্রলি খাদে পড়ে শ্রমিক নিহত, আহত ৫
ঝালকাঠি সদরে পল্লী বিদ্যুতের মালবাহী ট্রলি খাদে পড়ে এক শ্রমিক নিহত ও আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে আগলপাশা বাকলাইবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শ্রমিকের নাম মো. সোহেল (৩০)। তিনি বানারীপাড়া উপজেলার নুর আকনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পল্লী বিদ্যুতের মালবাহী ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই সোহেল নিহত হন। আহত হন গাড়িতে থাকা পাঁচজন। তারা হলেন রাজাপুর উপজেলার দক্ষিণ রাজাপুর বলাইবাড়ীর সোলাইমান, নড়াইলের ইমন হোসেন ও সামিউল, শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার মো. রোহান এবং গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি উপজেলার গোয়ালন্দ গ্রামের মো. হামিম।
দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, সোহেলের মরদেহ সদর হাসপাতালে রাখা আছে। আহতরা হাসপাতালে চিকৎসাধীন। নিহতের বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
