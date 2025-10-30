  2. জাতীয়

মানসিক প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণ, শিক্ষক গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৫:৪৭ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
মানসিক প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণ, শিক্ষক গ্রেফতার
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানা/ফাইল ছবি

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে এক মানসিক প্রতিবন্ধী তরুণীকে (২০) ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় করা মামলায় এক শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অভিযুক্ত রফিকুল ইসলাম (৫০) উপজেলার সংড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে বিদ্যালয় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুল ইসলাম হারুন।

ভুক্তভোগীর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ অক্টোবর বিকেলে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করেন সহকারী শিক্ষক রফিকুল। পরে ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হয়।

ওসি হাফিজুল বলেন, বুধবার বিকেলে ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে শিক্ষক রফিকুলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দেন। এটি তাৎক্ষণিকভাবে মামলা হিসেবে নথিবদ্ধ করে আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ময়মনসিংহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হবে। একই সঙ্গে ভুক্তভোগীকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।

এমডিকেএম/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।