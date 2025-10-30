শহীদ ওয়াসিম হত্যা মামলার আসামি নেজাম গ্রেফতার

শহীদ ওয়াসিম হত্যা মামলার আসামি নেজাম গ্রেফতার
চট্টগ্রামে জুলাই শহীদ ও ছাত্রদল নেতা ওয়াসিম হত্যার এজাহারভুক্ত আসামি নেজামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চট্টগ্রাম নগরের ২নং গেট পূর্ব নাসিরাবাদের মসজিদ গলি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় শ্বশুরবাড়ি থেকে নেজামকে গ্রেফতার করে পাঁচলাইশ থানা পুলিশ।
পাঁচলাইশ থানার ওসি মোহাম্মদ সোলায়মান জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হবে।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ১৬ জুলাই ২০২৪ চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুর এলাকায় ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে কলেজ শিক্ষার্থী ওয়াসিম আকরাম নিহত হন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।
চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয়বর্ষের শিক্ষার্থী ওয়াসিম কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার দক্ষিণ মেহেরনামা এলাকার শফিউল আলমের দ্বিতীয় সন্তান।
