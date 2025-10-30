জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোটের দাবিতে ইসির সামনে সমাবেশ

জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোটের দাবিতে ইসির সামনে সমাবেশ
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও নভেম্বরে গণভোটসহ নানা দাবিতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সামনে সমবত হয়েছে কয়েকটি দল।বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল থেকেই আলাদা আলাদা ব্যানারে মিছিলসহকারে ইসির সামনে আসতে থাকেন তারা। এর ফলে একটা বিশাল সমাবেশে পরিণত হয়। বিক্ষোভ শেষে নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।
জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফত আন্দোলন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), ডেভেলপমেন্ট পার্টি ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষে ইসিতে স্মারকলিপি দেবে।
তবে বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ জাগপা, খেলাফত মজলিস ও ইসলামি আন্দোলন সমাবেশে অংশ নেয়। পর্যায়ক্রমে দলগুলো সমাবেশে অংশ নিচ্ছে।
ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব হাফেজ মাওলানা অধ্যক্ষ ইউনুস আহমেদ বলেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে নভেম্বরে গণভোট দিতে হবে। জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে হবে। সরকারের কিছু অর্থ খরচ হলেও গণভোটের আয়োজন করতে হবো, অন্যথায় সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না।
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ সভাপতি ও দলীয় মূখ্যপাত্র রাশেদ প্রধান বলেন, জুলাই সনদ আইনগত ভিত্তি দিতে নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি দিতে এসেছি। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের বিকল্প নেই। জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে হতে পারে না। নভেম্বর মাসেই গণভোট দিতে হবে।
