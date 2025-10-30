  2. জাতীয়

অতিরিক্ত ডিআইজি হলেন চার পুলিশ সুপার

প্রকাশিত: ০৪:১৪ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
পুলিশ সুপার পদমর্যাদার চার কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ পদোন্নতি দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপনে সই করেন উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।

পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন- অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) মো. শাহরিয়ার, এসবির ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদের, সিআইডির মো. মাসুম বিল্লাহ তালুকদার এবং পুলিশ সদর দপ্তরের মো. জান্নাতুল হাসান।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর পদোন্নতি পদে যোগদানপত্র পাঠাবেন। জারিকৃত এ আদেশ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

