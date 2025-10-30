অতিরিক্ত ডিআইজি হলেন চার পুলিশ সুপার
পুলিশ সুপার পদমর্যাদার চার কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (চতুর্থ গ্রেড) (অতিরিক্ত ডিআইজি) পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ পদোন্নতি দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপনে সই করেন উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।
আরও পড়ুন
একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান
ইসির নীতিমালা জারি, নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের যেসব বিষয় মানতে হবে
পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন- অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) মো. শাহরিয়ার, এসবির ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদের, সিআইডির মো. মাসুম বিল্লাহ তালুকদার এবং পুলিশ সদর দপ্তরের মো. জান্নাতুল হাসান।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর পদোন্নতি পদে যোগদানপত্র পাঠাবেন। জারিকৃত এ আদেশ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।
টিটি/কেএসআর/জিকেএস