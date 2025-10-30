  2. জাতীয়

আগারগাঁওয়ে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা শুরু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪০ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
আগারগাঁওয়ে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা শুরু

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ)। তিন দিনব্যাপী এই মেলার আয়োজন করেছে দেশের পর্যটন সংগঠন ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুুপুর সাড়ে ১২টায় এই মেলার উদ্বোধন করা হয়।

আগারগাঁওয়ে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা শুরু

এবারের মেলায় অংশ নিচ্ছে ১২টি দেশ। যার মধ্যে রয়েছে- পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, চীন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের পর্যটন সংস্থা ও ট্যুর অপারেটর। মেলার টাইটেল স্পন্সর হিসেবে থাকছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, আর পেমেন্ট পার্টনার বিকাশ। সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, পর্যটন করপোরেশন ও ট্যুরিস্ট পুলিশ।

এছাড়া ওই মেলার চারটি হলে ২০টি প্যাভিলিয়ন ও ২২০টি স্টল থাকছে। আরও থাকছে বি-টু-বি সেশন, সেমিনার, কান্ট্রি প্রেজেন্টেশন, প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দেশের পর্যটন গন্তব্যভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী।

আগারগাঁওয়ে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা শুরু

দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র, যেখানে অংশ নিতে হলে বিটিটিএফ অ্যাপ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রবেশমূল্য ৫০ টাকা, তবে ছাত্রছাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই যোদ্ধাদের জন্য প্রবেশ ফ্রি।

অনুষ্ঠানে টোয়াবের পরিচালক (বাণিজ্য ও মেলা) তাসলিম আমিন শোভন জানান, ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া বিটিটিএফ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন মেলা। এ আয়োজন শুধু ব্যবসায়ী নয়, সাধারণ মানুষকেও ভ্রমণপ্রবণ ও পর্যটনবান্ধব করে তুলছে।

