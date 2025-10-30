মোহাম্মদপুর ও লালবাগে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৮
অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও লালবাগ থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ডিএমপির মোহাম্মদপুর ও লালবাগ থানা পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার (২৯ অক্টোবর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অত্র থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন রিয়াজ (২১), আক্তার হোসেন (১৯), নাজমুল (২২), হেলাল (২০), রাফি (২০), লিমন (২০), স্বপন (৩০), ইমন (১৯), জাহিদ (২৪), আলামিন (২২), নাঈম (২৫), মুক্তার (২৪), শাকিল (২৬), মমতাজ (২৩), রিয়াদুল (২৮), বাবু (২৭), আলাউদ্দিন (২৯), চান মিয়া (৪৫), হাসিবুল (২৬) ও শাকিল (২৫)। এসময় তাদের কাছ থেকে দুইটি চাপাতি, তিনটি রড ও একটি চাকু উদ্ধার করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা/ছবি: সংগৃহীত
অপরদিকে লালবাগ থানার বরাত দিয়ে উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার (২৯ অক্টোবর) লালবাগ থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে লালবাগ থানা পুলিশ। অভিযানে পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো. রফিকুল ইসলাম (৪৫), মো. বাদশা (৪৫), মো. জয়নাল আবেদীন (৫০), মো. স্বপন (৫৫), মো. আমজাদ (৬০), আবুল কাশেম (৫৫), মো. আব্দুল মতিন (৩২), শফিকুল ইসলাম (৪৫), আরিফ হোসেন (৩৫), মো. রনি হোসেন রিপন (৩৬), আনোয়ার হোসেন (৩৪), মো. মোশারফ হোসেন (৩৪), সোহাগ বেপারী (৪৫), মো. নাইমুর রহমান সাজিদ (২৬), মো. সোহাগ (২২), মো. মোস্তফা হাওলাদার (৪৫), মো. সোহেল মল্লিক (৩৫) ও মো. আকবর (৩৫)। গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধীরা রয়েছে। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তা তালেবুর রহমান।
