শাপলা ও শাপলা কলি এক নয়, কারও চাপে যুক্ত করা হয়নি: ইসি সচিব

শাপলা ও শাপলা কলি এক নয়, কারও চাপে যুক্ত করা হয়নি: ইসি সচিব
নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, শাপলা ও শাপলা কলি এক নয়, পার্থক্য আছে। শাপলা কলি প্রতীক কারও চাপে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কমিশন মনে করেছে, তাই যুক্ত করেছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন ভবনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক-প্রস্তুতি নিয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ইসি সচিব।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক-প্রস্তুতি নিয়ে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব এবং অধিদপ্তর ও কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক, চেয়ারম্যানদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করে ইসি।
এনসিপির চাপে শাপলা কলি প্রতীক তালিকায় যুক্ত করা হলো কি না এমন প্রশ্নে ইসি সচিব বলেন, কমিশন মনে করেছে তাই যুক্ত করেছে।
ইসি সচিব বলেন, নতুন যে প্রতীকের তালিকা আসছে সেখানে শাপলা কলি রাখা হয়েছে, এটা ইলেকশন কমিশন মনে করেছে। এটা কারও কোনো দাবির বিষয় নয়। আপনারা জানেন রাজনৈতিক দল এনসিপি শাপলা প্রতীক চেয়েছে। শাপলা ও শাপলা কলির ভেতরে পার্থক্য আছে এটাও আমার মনে হয় ব্যাখ্যার বিষয় নয়।
কোন রাজনৈতিক দলের চাপে শাপলা অন্তর্ভূক্ত কিনা? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, কমিশনের বিবেচনায় মনে হয়েছে তাই এটা যুক্ত হয়েছে। কিছু কিছু প্রতীক সম্পর্কে বিরূপ মতামত এসেছে তাই কমিশন নতুন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন মনে করেছে সংশোধন করা দরকার, সেই বিবেচনায় এটা হয়েছে।
সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
