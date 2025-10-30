অবৈধ সম্পদ: রবি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিলো দুদক
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে রবি আজিয়াটা লিমিটেডের সাবেক নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞ মো. রাকিবুল হাসানের নামে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম মামলা অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, মো. রাকিবুল হাসান ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। বিবরণী যাচাই করে দেখা যায়, এই কর্মকর্তা ৩৩ লাখ ৫৯ হাজার ১২১ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন।
এছাড়া রবির সাবেক এই কর্মকর্তা ৩ কোটি ২৩ লাখ ৫৭ হাজার ৪৯০ টাকার সম্পদ অবৈধভাবে অর্জন করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ২০০৪ এর ২৬ (২) ও ২৭ (১) ধারায় একটি মামলা রুজুর অনুমোদন করা হয়েছে।
