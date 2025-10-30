  2. জাতীয়

নিজের পেটে নিজেই ছুরিকাঘাত, গুরুতর আহত বৃদ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছুরিকাঘাতে আহত মো. নুর মোহাম্মদ/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে এক বৃদ্ধ নিজের পেটে নিজেই ছুরিকাঘাত করেছেন বলে জানা গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওই বৃদ্ধের নাম মো. নুর মোহাম্মদ (৭০)। তিনি যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়ার গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন স্বজনরা।

আহতের ছেলে মো. মনিরুজ্জামান জানান, তার বাবা মানসিক রোগী। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার দিকে নিজের কক্ষে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে নিজের পেটে নিজেই আঘাত করেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। বর্তমানে সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় নিজের পেটে নিজেই ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত হন এক বৃদ্ধ। পরে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে আসেন স্বজনরা। ওই ব্যক্তি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

